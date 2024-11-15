Ankara'da 38 milyon liralık sahte kripto vurgunu

B.A., kendini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan biriyle iletişime geçti. Yüksek kar vaadiyle yapılan öneri üzerine deneme amaçlı 250 dolar yatıran B.A., kısa sürede kazanç elde edip parasını çekti. Bu başarı, B.A.'nın güvenini kazanarak daha büyük yatırımlar yapmasına neden oldu. Ancak, dolandırıcılar, casus yazılım kullanarak B.A.'nın telefon, bilgisayar ve tabletine erişim sağladı ve bankacılık bilgilerini ele geçirdi. B.A., parasını çekmek istediğinde hesabının boş olduğunu fark etti.

Dolandırıldığını anlayan B.A., avukatı Betül Akça aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Akça, müvekkilinin 38 milyon lira kaybettiğini ve dolandırıcılar hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "banka ve kredi kurumlarının kullanılarak dolandırıcılık" suçlamalarının yapıldığını belirtti.

Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, olayın ardından mağdurun cihazlarını incelemeye aldıklarını ve sahte kripto para borsaları tespit ettiklerini açıkladı. Aydemir, cihazların IP bilgileri ve uygulama kullanımlarını takip ederek banka hesaplarından yapılan transferleri analiz ettiklerini, bu bilgilerin kripto ekiplerine devredildiğini söyledi.

Kripto para uzmanı Şener Olgun ise mağdurun cüzdan bilgileri üzerinde çalışarak başka kişilerin de dolandırıldığını keşfettiklerini ifade etti. Anlık cüzdan takibinin dolandırıcıları tespit etmede önemli olduğunu belirten Olgun, bu tür işlemler hakkında güvenlik birimlerini bilgilendirdiklerini ekledi.