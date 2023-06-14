Ankara'da Belediye sağanakla mücadelede sınıfta kaldı: Mansur Yavaş faturayı ASKİ'ye kesti
Ankara'da yaşanan sağanak yağışlar sonrası Belediye'nin başarısızlıkları çok konuşulmuştu. Başkent'in altyapısındaki yetersizlikler yağışlarla gün yüzüne çıkmıştı. Ankara'da yaşananların faturası ASKİ'ye kesildi. Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.
Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası su baskınlarının yaşandığı Ankara'da ASKİ Genel Müdürü görevden alındı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Müdür Erdoğan Öztürk'ü görevden alarak başkanlık iç emrine görevlendirdi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekâleten yürüteceği öğrenildi.
Kaynak: TRT HaberMeteoroloji'den 13 il için uyarı Eskişehir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı Emlak alacaklar dikkat İzmir'de korkutan deprem!