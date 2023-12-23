Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü Yapılacak! Yürüyüşün Düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Açıklama Yaptı
İsrail’in saldırılarına karşı Filistin halkına destek için Pazar günü Ankara’da Büyük Gazze Yürüyüşü yapılacak. Ayrıntıları yürüyüşün düzenleyicilerinden Serkan Güçlü’den aldık.
İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki için Ankara’da yürüyüş ve miting yapılacak. Büyük Gazze Yürüyüşü'nün ayrıntıları, yürüyüşün düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Ulusal Kanal’a anlattı.
Güçlü, yürüyüşe Ankara Sivil Toplum Platformu çatısı altında toplumun birçok kesiminden yurttaşın katılacağını belirtti. Güçlü , Ankara’da Pazar günü yapılacak yürüyüş ve mitinge katılmaları için vatandaşlara çağrı yaptı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi