Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü Yapılacak! Yürüyüşün Düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Açıklama Yaptı

İsrail’in saldırılarına karşı Filistin halkına destek için Pazar günü Ankara’da Büyük Gazze Yürüyüşü yapılacak. Ayrıntıları yürüyüşün düzenleyicilerinden Serkan Güçlü’den aldık.

Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü Yapılacak! Yürüyüşün Düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Açıklama Yaptı
Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü Yapılacak! Yürüyüşün Düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Açıklama Yaptı
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki için Ankara’da yürüyüş ve miting yapılacak. Büyük Gazze Yürüyüşü'nün ayrıntıları, yürüyüşün düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Ulusal Kanal’a anlattı.

Güçlü, yürüyüşe Ankara Sivil Toplum Platformu çatısı altında toplumun birçok kesiminden yurttaşın katılacağını belirtti. Güçlü , Ankara’da Pazar günü yapılacak yürüyüş ve mitinge katılmaları için vatandaşlara çağrı yaptı.

İsrail'in Gazze İçin 'Rum Planı' Devredeİsrail'in Gazze İçin 'Rum Planı' DevredeDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ankara # gazze # yürüyüş
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Öne Çıkanlar FETÖ hangi kurumları yönetiyor? Mansur Yavaş tartışması... │Ezber Bozan - Cübbeli Ahmet Hoca #canlı FETÖ hangi kurumları yönetiyor? Mansur Yavaş tartışması... │Ezber Bozan - Cübbeli Ahmet Hoca #canlı Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı? Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı?