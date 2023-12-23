Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü Yapılacak! Yürüyüşün Düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Açıklama Yaptı

İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki için Ankara’da yürüyüş ve miting yapılacak. Büyük Gazze Yürüyüşü'nün ayrıntıları, yürüyüşün düzenleyicilerinden Serkan Güçlü Ulusal Kanal’a anlattı.

Güçlü, yürüyüşe Ankara Sivil Toplum Platformu çatısı altında toplumun birçok kesiminden yurttaşın katılacağını belirtti. Güçlü , Ankara’da Pazar günü yapılacak yürüyüş ve mitinge katılmaları için vatandaşlara çağrı yaptı.