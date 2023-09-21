Ankara'da Elazığ günleri başladı

Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri tüm ihtişamıyla başladı. Ankaralı vatandaşlar Ankara Altındağ Millet Bahçesi'nde Elazığ'ın kültürüyle buluştu.

Ankara'da Elazığ günleri başladı
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Elazığ Yöresel Lezzetleri ve Ürünleri Tanıtma Derneği'nin sıradaki durağı Ankara oldu.

Onlarca kültüre ev sahipliği yapan, Tarih, Medeniyet ve Huzur Kenti Elazığ Ankara’ya taşındı.

"Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri” 20 Eylül'de arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi AKM etkinlik alanında başladı.

Etkinlikte Elazığ Yöresel Lezzetleri ve Ürünleri Tanıtma Derneği başkanı Güven Çiçek de yerini aldı

Davul Zurna eşliğinde halaylar çekildi, Hazırlanan peynirli pideleri en erken bitiren yarışmacıya birbirinden lezzetli Elazığ’ın yöresel ürünleri hediye verildi.

Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri’nde, Elazığlılar Harput köfte, içli köfte ve yörenin eşsiz lezzetlerinin püf noktalarını anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # ankara # Elazığ
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