Ankara'da korku dolu anlar! Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Saray Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabaha doğru Hasan K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ramazan ve Kadir U. kardeşlere ait 2 katlı eve de sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında müstakil evde olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Fatma K. ekiplerce dışarı çıkarıldı. Yaşlı kadın, sağlık personelince muayene edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.