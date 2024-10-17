Ankara'da korku dolu anlar! Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın paniği yaşandı. Saray Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktı. Yangın bitişikteki 2 katlı eve de sıçradı. Yangın sırasında müstakil evde olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Fatma K. ekipler tarafından son anda kurtarıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da korku dolu anlar! Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Saray Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabaha doğru Hasan K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ramazan ve Kadir U. kardeşlere ait 2 katlı eve de sıçradı.

Ankara'da korku dolu anlar! Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında müstakil evde olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Fatma K. ekiplerce dışarı çıkarıldı. Yaşlı kadın, sağlık personelince muayene edildi.

Ankara'da korku dolu anlar! Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Resim : 2

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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