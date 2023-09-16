Ankara’da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Cimşit Mezarlığı yolu üzerinde M.S. yönetimindeki 06 AB 0474 plakalı işçi servisi ile M.B. idaresindeki 51 DU 451 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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ANKARA’DA OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİSİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan 9 ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı - Resim : 2

Ankara’da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı - Resim : 3

# trafik kazası # otomoil # işçi servisi
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