Ankara’da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Cimşit Mezarlığı yolu üzerinde M.S. yönetimindeki 06 AB 0474 plakalı işçi servisi ile M.B. idaresindeki 51 DU 451 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ANKARA’DA OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİSİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan 9 ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.