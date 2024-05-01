Ankara'da sağanak sonrası çalışmalar sürüyor

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayarak etkili olan kuvvetli sağanak sonrası zarar gören yerlerdeki çalışmalar sürüyor.

Ankara'da sağanak sonrası çalışmalar sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, uzun süre etkili olmuş ve kentte hayatı adeta felç etmişti.

Sağanak, ulaşımda aksamalara, birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Sağanak sonrası sabah saatlerinde suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları yürütüldü.

Yenimahalle, Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde dün akşam çöken yol, Ankara Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Dün akşam, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü duyuran, 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin bugün için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle araçları ve personeli belirli noktalarda bekletiyor.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Ankara'da, yağış yeniden başladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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