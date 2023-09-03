Ankara’da şiddetli sağanak! Yollar göle döndü
AFAD, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankaralıların cep telefonlarına uyarı mesajı göndermişti. Öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle ve ikindi saatlerinde şiddetini artırdı.
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.
ÇÖKEN YOLA OTOMOBİL DÜŞTÜ
Yenimahalle'de sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir araç çukura düştü.
Oluşan çökme nedeniyle park halindeki bir araç ise çukura düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise aracı kendiyle imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.