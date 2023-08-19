Ankara'da sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının hemen yanındaki sitenin inşaat halindeki 12 katlı bloklarından birinin çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü

Ankara'da sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
Ankara'da sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
Editör: Süleyman Daban
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Ankara'da bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki sitenin inşaat halindeki 12 katlı bloklarından birinin çatısında bulunan kalıp ve yalıtım malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # ankara # yangın
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