Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik son yolculuğuna uğurlandı

Erçimsan Holding Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yücelik’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara’da trafik kazasında yaşamını yitiren iş adamı Fatih Yücelik, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kaza, Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda meydana geldi. 06 GT 0004 plakalı aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik (46), olayda hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Yücelik’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

