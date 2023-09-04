Ankara'da uçak parçası araçların üzerine düştü! Peki zararı kim karşılayacak?

Ankara'da akıl almaz bir olay yaşandı. Uçuş yapan F-4 savaş uçağının parçası, otoparktaki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken akıllara şu soru takıldı; Zarar gören araçların hasarını kim karşılayaca?

Ankara'da uçak parçası araçların üzerine düştü! Peki zararı kim karşılayacak?
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Ankara'da uçuş yapan F-4 savaş uçağının bir parçası, bilinmeyen bir sebeple şehrin merkezi noktalarından birindeki otoparka düştü. Olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır" sözlerine yer verildi. Olay sonrası zarar gören araçların hasarının nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.

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ZARAR GÖREN ARAÇLARIN HASARINI KİM KARŞILAYACAK?

TRT Haber bu soruyu ilk olarak Türkiye Sigorta Birliği’ne sordu. TSB’ye göre kazadan zarar alan araçların kaskosu varsa söz konusu zarar kasko tarafından karşılanacak. Eğer kasko yoksa zarar, ilgili kamu kuruluşu tarafından karşılanacak.

Aynı soru iki farklı sigorta acentesine de yöneltildi. Onlar da kazadaki taraflar net şekilde belli olduğu için kasko şirketlerinin zararı karşılayacağı görüşünde. Ancak zarar gören araç sahipleri süreçte sorun yaşamamak adına ilgili tüm tutanak ve resmi belgeleri muhafaza etmeli…

Kaynak: TRT Haber

# Ankara # ankara # F-4 # savaş uçağı
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