Ankara'ya sıcak havalar geliyor! Ankara Valiliği vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, Aknara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten bir uyarı yayınladı. Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor. Sıcak havanın etkili olduğu günlerde ise kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

Ankara’da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde: