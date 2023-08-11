Ankara'ya sıcak havalar geliyor! Ankara Valiliği vatandaşları uyardı

Ankaralılar için kötü haber Ankara Valiliğinden geldi. Ankara Valiliği sıcak havalar nedeniyle vatadaşları uyardı. Yapılan uyarıda Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerinde olacağı belirtildi.

Ankara'ya sıcak havalar geliyor! Ankara Valiliği vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, Aknara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten bir uyarı yayınladı. Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor. Sıcak havanın etkili olduğu günlerde ise kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

Ankara’da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

  • 12.08.2023 Cumartesi günü 33 derece
  • 13.08.2023 Pazar günü 36 derece
  • 14.08.2023 Pazartesi günü 38 derece
  • 15.08.2023 Salı günü 38 derece
  • 16.08.2023 Çarşamba günü 38 derece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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