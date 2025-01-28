Anneleri tarafından öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi

Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla vurularak öldürülen 14 ve 8 yaşındaki kız kardeşler toprağa verildi. Kızlarını öldürdükten sonra intihar eden annenin cenazesi de defnedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anneleri tarafından öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi
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Dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurmuştu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Şanlıurfa Valiliği de olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Anneleri tarafından öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi - Resim : 1

2 KIZ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Anneleri tarafından tabancayla öldürülen 14 ve 8 yaşlarındaki 2 kız kardeş için bugün cenaze töreni düzenlendi.

2 kız kardeş Hz. Aişe Camisi'nde, anneleri ise Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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