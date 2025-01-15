Annesi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etmişti! Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuk aranıyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 34 yaşındaki M.S, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'yi Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti. 4 yaşındaki E.Ç'yi arama çalışmaları emniyet ve jandarma ekiplerince sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Annesi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etmişti! Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuk aranıyor
Yayınlanma:

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki M.S, 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Boğazlıyan'da 4 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen arama çalışmaları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığının "Gölge" isimli kadavra köpeği de yer alıyor.

Annesi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etmişti! Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuk aranıyor - Resim : 1

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu olayın herkesi üzdüğünü söyledi. Arama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Ali Özkan, "Aile içerisinden kaynaklı bir olay sebebiyle 4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi. Tabii bu şekilde bir itiraf olması, bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. Bir yandan olay mahalli olarak tarif olunan yerde, bir yandan da yine civarda çalışmalar olay neticelendirilene kadar devam edecek." diye konuştu.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının olay üzerinde titizlikle durduğunu belirten Özkan, "Emniyetimiz, jandarmamız olayı tam nihayete erdirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Tabii üzücü bir olay. Gerçekten hepimizi çok üzdü." dedi.

SON DAKİKA! İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zamSON DAKİKA! İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zamGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yozgat Boğazlıyan son dakika
Günün Manşetleri
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Karısını ve 4 yakınını katletti
Erdoğan'dan yeni açılım süreciyle ilgili açıklama
DEM Partili Önder'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman?
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Ücretli çalışan sayısında artış
Çok Okunanlar
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı İşçi servisi ve kamyon çarpıştı
Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması