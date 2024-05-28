Antalya Kaş'ta deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında saat 02:24’te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 30 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 18 kilometre olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden kontrol edebilirsiniz.