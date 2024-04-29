Antalya'da hafif ticari araç devrildi! Kazada ölü ve yaralılar var…

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Antalya'da hafif ticari araç devrildi! Kazada ölü ve yaralılar var…
Son Güncelleme:

Metin Bulut (61) idaresindeki 07 AGU 151 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Bayatbademleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Aynur Bulut'un (63) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Bulut ile torunu Beren Özer (2) ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

# antalya
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Öne Çıkanlar Türkiye'ye 800 milyar dolarlık Çin piyangosu! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Türkiye'ye 800 milyar dolarlık Çin piyangosu! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması!