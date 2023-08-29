Antalya'da kaçakçılık operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Antalya'nın 4 ilçesinde kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
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Antalya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı.

Ekipler tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 44 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilo tütün, 230 paket tütün mamulü, 170 elektronik sigara, 140 litre sahte alkol, 17 aroma ve 190 içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # kaçakçılık operasyonu
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