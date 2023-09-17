Antalya'da orman yangını

Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye hızla ekipler yönlendirildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarına başladı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını yayıldı. Yangın Dim Barajı'nın arka tarafına doğru ilerlerken, bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi. Ulaşımın olduğu noktalara ekipler karadan müdahale ederken, sarp ve ulaşımın olmadığı noktalara ise helikopterler ve uçaklar barajdan aldıkları suyla müdahale etti. Bölgede yer yer rüzgarın da etkili olduğu ve seyrek şekilde dağılmış yerleşim yerlerinin de bulunduğu gözlemlendi. Ekipleri kontrol altına aldığı bazı noktalarda yeniden alevlerin yükseldiği görüldü. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibiyle müdahalede edilirken, araç sayısının yeni katılacaklarla artacağı belirtildi.

"MÜDAHALEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Bölgede yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yangına müdahale eden ekiplerin sayısını paylaştı. Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

- Antalya, Alanya'daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi OTAĞ keşif uçağıyla havadan inceledi. Bakan Yumaklı'ya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.