Antalya'da selde 1 kişi yaşamını yitirdi

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 5 merkez ilçede görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,

ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi. Serik Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, bazı araçlar iş makinesi ve çekici yardımıyla yol kenarlarına alındı. Suda sürüklenen çok sayıda araçta hasar oluştu.

Aracı suda kalan servis sürücüsü İbrahim Baykuşlar, AA muhabirine, otele işçi taşıdığını ve yağış nedeniyle suda mahsur kaldığını söyledi.

İtfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirten Baykuşlar, "İşçiler araçtan inemiyor. 4 saattir suda kaldık. Burası sürekli böyle oluyor, en azından bir önlem almaları lazım. Araç trafiğine kapatmaları lazım. Birçok araç yolda kaldı." dedi.

Güneş Mahallesi'nde bazı sitelerin zemin katındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla tahliye edildi.

İş yerini su basan Nasuh Çağıl, itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu.

Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Ayşenur Kaçakçı da saat 03.00'ten itibaren etkili olan yağışta zemin kattaki evinin su altında kaldığını belirtti. Zemin katlara giremediklerini ifade eden Kaçakçı, tüm eşyalarının su içinde yüzdüğünü ve ekiplerden yardım beklediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı binaların birinci katına kadar su dolması nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.

Ertuğrul Eymir, gece hiç uyumadıklarını, binanın kapıcı dairesinde kalanlar ile zemin katta oturanların zor tahliye edildiğini anlattı.

Kendisinin de mahsur kaldığını, binanın bahçesindeki araçların suya gömüldüğünü dile getiren Eymir, "Çok zor durumda kaldık. Su çok yükseldi evime girmek üzere." dedi.

Mahalledeki zemin katlarda yaşayanlar, AFAD ekiplerince tahliye edildi. Esnaf, iş yerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, binaların girişlerinde su tahliye çalışmasını sürdürüyor.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada su basan Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi’nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.