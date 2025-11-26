Antalya'da 'Son Kadeh' operasyonu: Erkekleri sahte profillerle kandırıp 10 katı hesap ödeten çete çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin detaylı araştırmaları, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı çevresinde dönen çarpıcı bir dolandırıcılık zincirini ortaya çıkardı. İşletme yöneticileri ve çalışanları, popüler sosyal medya platformları aracılığıyla sahte kadın profilleri açarak erkek müşterilerle temasa geçti.

Şahıslar, tanıştıkları erkekleri mekanın yakın çevresine yönlendiriyor, burada bekleyen mekan çalışanı kadınlar tarafından karşılanarak 'eğlence' bahanesiyle işletmeye götürülüyordu.

HESAPLAR 10 KATA KADAR ŞİŞİRİLMİŞ

Mekânda geçirilen sürenin sonunda müşterilere sunulan adisyonların, eklenen çok sayıda kalemle haksız biçimde şişirildiği tespit edildi. Çıkarılan hesaplar, bölgedeki diğer eğlence yerleriyle mukayese edildiğinde 8-10 katına varan fahiş fiyatlara ulaşıyordu.

Müşterilerin bu astronomik tutarlara itiraz etmesi üzerine ise devreye zor kullanma ve tehdit giriyordu. Yapılan incelemeler, şüphelilerin itiraz eden müşterilere silah göstererek, cebir ve tehditle ödeme yaptırdığını gözler önüne serdi. Ödemeler nakit, kredi kartı veya mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırılması yoluyla tahsil ediliyordu. Elde edilen yüklü miktardaki paraların ise işletme yöneticileri ve çalışanları arasında her gün belirlenen oranlarda paylaşıldığı belirlendi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olaylara karıştığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. "Son Kadeh" adı verilen operasyonda, 12'si erkek 29 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet fişek, suça konu çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17'si kadın toplam 29 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.