Antalya'da 'Son Kadeh' operasyonu: Erkekleri sahte profillerle kandırıp 10 katı hesap ödeten çete çökertildi

Antalya'da bir eğlence mekanının işletmecileri ve çalışanları, sosyal medya üzerinden kurdukları sahte kadın profilleriyle tanıştıkları erkekleri mekana çekerek, normalin 8 ila 10 katına ulaşan fahiş hesapları silah zoruyla ve tehditle ödemeye mecbur bıraktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya'da 'Son Kadeh' operasyonu: Erkekleri sahte profillerle kandırıp 10 katı hesap ödeten çete çökertildi
Yayınlanma:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin detaylı araştırmaları, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı çevresinde dönen çarpıcı bir dolandırıcılık zincirini ortaya çıkardı. İşletme yöneticileri ve çalışanları, popüler sosyal medya platformları aracılığıyla sahte kadın profilleri açarak erkek müşterilerle temasa geçti.

Şahıslar, tanıştıkları erkekleri mekanın yakın çevresine yönlendiriyor, burada bekleyen mekan çalışanı kadınlar tarafından karşılanarak 'eğlence' bahanesiyle işletmeye götürülüyordu.

HESAPLAR 10 KATA KADAR ŞİŞİRİLMİŞ

Mekânda geçirilen sürenin sonunda müşterilere sunulan adisyonların, eklenen çok sayıda kalemle haksız biçimde şişirildiği tespit edildi. Çıkarılan hesaplar, bölgedeki diğer eğlence yerleriyle mukayese edildiğinde 8-10 katına varan fahiş fiyatlara ulaşıyordu.

Müşterilerin bu astronomik tutarlara itiraz etmesi üzerine ise devreye zor kullanma ve tehdit giriyordu. Yapılan incelemeler, şüphelilerin itiraz eden müşterilere silah göstererek, cebir ve tehditle ödeme yaptırdığını gözler önüne serdi. Ödemeler nakit, kredi kartı veya mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırılması yoluyla tahsil ediliyordu. Elde edilen yüklü miktardaki paraların ise işletme yöneticileri ve çalışanları arasında her gün belirlenen oranlarda paylaşıldığı belirlendi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olaylara karıştığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. "Son Kadeh" adı verilen operasyonda, 12'si erkek 29 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet fişek, suça konu çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17'si kadın toplam 29 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarayıcı Eklentileri ile Zahmetsiz Bir Ücretsiz VPN Deneyimi Mümkün mü?Tarayıcı Eklentileri ile Zahmetsiz Bir Ücretsiz VPN Deneyimi Mümkün mü?Medya
Türkiye enerjide çığır açıyor: 2026 depolama yatırımlarının sahaya indiği dönüm noktası olacakTürkiye enerjide çığır açıyor: 2026 depolama yatırımlarının sahaya indiği dönüm noktası olacakGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
Günün Manşetleri
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Bakan Tekin’den dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum