Antalya'da tuhaf olay! Park halindeki arabaya sprey boyayla aşk mesajı yazıldı

Altındağ Mahallesi'nde bir iş merkezinin otoparkında bulunan otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı.

Kaportasının büyük bir kısmı boyanan aracın 4 lastiğinin de kesildiği görüldü.

Polis, ihbar üzerine şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.