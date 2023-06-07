Antalya'da tuhaf olay! Park halindeki arabaya sprey boyayla aşk mesajı yazıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobile sprey boyayla aşk mesajları yazılıp lastikleri kesildi.

Antalya'da tuhaf olay! Park halindeki arabaya sprey boyayla aşk mesajı yazıldı
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Altındağ Mahallesi'nde bir iş merkezinin otoparkında bulunan otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı.

Kaportasının büyük bir kısmı boyanan aracın 4 lastiğinin de kesildiği görüldü.

Polis, ihbar üzerine şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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