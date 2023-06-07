Antalya'da tuhaf olay! Park halindeki arabaya sprey boyayla aşk mesajı yazıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobile sprey boyayla aşk mesajları yazılıp lastikleri kesildi.
Altındağ Mahallesi'nde bir iş merkezinin otoparkında bulunan otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı.
Kaportasının büyük bir kısmı boyanan aracın 4 lastiğinin de kesildiği görüldü.
Polis, ihbar üzerine şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıSivas'ta baraj taştı Sarıkamış'ta tır devrildi Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı Petrol üretimi 70 bin varili aştı