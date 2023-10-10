Ardahan'da Kar ve Sis Etkili Oldu!

Yurt genelinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereye kadar düştüğü Ardahan'da da kış manzaraları ortaya çıktı. Kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ayrıca şehrin yüksek noktalarında kar yağışının ardından sis de görüldü. Kar yağışı posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahiplerini de hazırlıksız yakaladı.