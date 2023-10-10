Ardahan'da Kar ve Sis Etkili Oldu!

Havaların soğumasıyla birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkisini göstermeye başladı.

Ardahan'da Kar ve Sis Etkili Oldu!
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Yurt genelinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereye kadar düştüğü Ardahan'da da kış manzaraları ortaya çıktı. Kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ayrıca şehrin yüksek noktalarında kar yağışının ardından sis de görüldü. Kar yağışı posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahiplerini de hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi! 10 Ekim 2023 için il il hava durumu...Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi! 10 Ekim 2023 için il il hava durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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