Ardahan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ardahan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri...

Ardahan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü narkotik
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Ardahan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ve İstanbul’dan Ardahan’a uyuşturucu getirmek istediği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, O.A adlı şüpheli takip sonucu yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucuda kullanılan aparatlar ile yakalanan O.A hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı.

# Yurt # ardahan # uyuşturucu operasyonu
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