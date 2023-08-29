Ardahan'ı fırtına vurdu! Binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü

Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü.

Ardahan'ı fırtına vurdu! Binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü
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Ardahan'da şiddetli sağanağın ardından etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.

Yetkililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Elektrik firması zarar gören direk tellerini onarmak için çalışma yürüttü.

# ardahan # fırtına
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