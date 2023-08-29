Ardahan'ı fırtına vurdu! Binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü

Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor

Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!

29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?

29 Ağustos'ta altın fiyatların güncel durum... Tam ve yarım altı kaç TL oldu?