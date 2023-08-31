Arkadaşının düğününe giden genç adam serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti!

Kayseri’den Mersin’e arkadaşının düğünü için giden 24 yaşındaki genç İ.A., serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Arkadaşının düğününe giden genç adam serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin’e gitti. Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti.

Arkadaşının düğününe giden genç adam serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti! - Resim : 1

MEMLEKETİ TOMARZA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İ.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza'da toprağa verilecek.

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