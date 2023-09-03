Arnavutköy ve Kartal'da sular kesilecek! İSKİ duyurdu: Hangi ilçelerde su kesintisi ne kadar devam edecek?

İstanbul, su kaynakları konusundaki sürekli sorunlarına çözüm arayışını sürdürürken, 3 Eylül tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlanan büyük bir su kesintisi gündemde. Bu önemli olay, İstanbul'un su sorununu ele alma çabalarının bir yansıması olarak İstanbul Belediyesi tarafından destekleniyor. İstanbul'da yaşayanlar ve işletmeler, bu kesinti nedeniyle su temini konusunda planlarını gözden geçirmeye başladılar. Su kesintisinin süresi ve etkileyeceği bölgeler hakkında daha fazla bilgiye erişmek isteyenler, internet aracılığıyla güncel verilere ulaşabilirler. Bu önemli su kesintisi, İstanbul'un su tedarik altyapısının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

3 EYLÜL 2023'TE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Arnavutköy'deki su kesintisi şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Bu arızanın saat 14.00 civarı bitmesi bekleniyor.

KARTAL:

Kartal'da Esentepe Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 11.00 civarı bitecek.

SU KESİNTİSİNE DAİR NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?