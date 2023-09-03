Arnavutköy ve Kartal'da sular kesilecek! İSKİ duyurdu: Hangi ilçelerde su kesintisi ne kadar devam edecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Çeşitli sebeplerden yaşanan su kesintisinin saat kaça kadar devam edeceğini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ilan etti. Peki 3 Eylül 2023'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul, su kaynakları konusundaki sürekli sorunlarına çözüm arayışını sürdürürken, 3 Eylül tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlanan büyük bir su kesintisi gündemde. Bu önemli olay, İstanbul'un su sorununu ele alma çabalarının bir yansıması olarak İstanbul Belediyesi tarafından destekleniyor. İstanbul'da yaşayanlar ve işletmeler, bu kesinti nedeniyle su temini konusunda planlarını gözden geçirmeye başladılar. Su kesintisinin süresi ve etkileyeceği bölgeler hakkında daha fazla bilgiye erişmek isteyenler, internet aracılığıyla güncel verilere ulaşabilirler. Bu önemli su kesintisi, İstanbul'un su tedarik altyapısının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların bir parçası olarak dikkat çekiyor.
3 EYLÜL 2023'TE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
ARNAVUTKÖY:
Arnavutköy'deki su kesintisi şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Bu arızanın saat 14.00 civarı bitmesi bekleniyor.
KARTAL:
Kartal'da Esentepe Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 11.00 civarı bitecek.
SU KESİNTİSİNE DAİR NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?
- Su İhtiyacını Önceden Karşılayın: Su kesintisi tarihine yaklaştıkça, depolama kapasitesi olan su damacanaları veya büyük su tankları gibi su kaynaklarına yatırım yaparak su ihtiyacınızı karşılayın.
- Su Tasarrufu: Kesinti süresince ve sonrasında su tasarrufu yapmaya özen gösterin. Diş fırçalama, bulaşık yıkama ve duş süresini kısaltmak gibi basit adımlarla su tüketimini azaltabilirsiniz.
- Temel Gıda ve İhtiyaçları Hazırlayın: Kesinti sırasında temel gıda ve kişisel ihtiyaçlarınızı önceden satın alın. Market alışverişinizi tamamlamak ve temel malzemeleri elinizde bulundurmak, su kesintisi süresince rahatlık sağlar.
- İletişim Bilgilerini Güncel Tutun: İSKİ veya yerel belediye tarafından yayınlanan güncel bilgilere erişim sağlamak için iletişim bilgilerini ve internet sitelerini takip edin.
- Acil Durum Hazırlığı: Kesinti sırasında acil bir duruma karşı önlemler alın. El fenerleri, pil ve şarj edilebilir bataryalar gibi acil durum ekipmanlarını hazır tutun.
- Komşularla İletişim Kurun: Komşularınızla dayanışma içinde olun. Su kesintisi sırasında yardımlaşma ve bilgi paylaşımı önemlidir.