Artçılar devam ediyor: İstanbul yine sallandı!
Yaşanan 6.2'lik İstanbul depremi ardından vatandaşlar, son yaşanan artçı sarsıntıları sık sık kontrol ediyor. AFAD'ın açıklamasına göre 24 Nisan (bugün) bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgilere göre, dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Nisan'da (bugün) merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında saat 04.20’de 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREM:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:17:52:53 TSİ
Enlem:40.84083 N
Boylam:28.30028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/V9fX4Kz5Ht@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi