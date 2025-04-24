Artçılar devam ediyor: İstanbul yine sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgilere göre, dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Nisan'da (bugün) merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında saat 04.20’de 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREM: