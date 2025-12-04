Aşık olduğu kadının amcalarını öldürmüştü: 19 yıl sonra hüküm verildi

Adana'da yaklaşık yirmi yıl önce gerçekleşen çifte cinayet davasında nihai karar açıklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 19 Eylül 2006 tarihinde meydana gelen olayda, evlenmeyi düşündüğü kadının iki amcasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranmakta olan sanık Ö.F.Ç. (45) hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü verdi.

SANIK DİYARBAKIR'DA YAKALANMIŞTI

Yıllarca firari durumda bulunan ve 5 Mart 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanan Ö.F.Ç., Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatlarıyla birlikte katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olayın arka planına dair önemli detaylara yer verdi. Savcı, sanığın 2006 senesinde V. Aslan ile evlenmesine karşı çıkan amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'a karşı husumet beslediğini dile getirdi.

Savcılık mütalaasında, Ö.F.Ç.'nin akrabalarının düzenlediği bir düğüne iştirak eden maktuller Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı, çıkan bir kavga neticesinde tabanca kullanarak öldürdüğü ve ardından olay yerinden otomobille kaçtığı ifade edildi. Savcı, tutuklu yargılanan sanığın, gerçekleştirdiği bu eylemden dolayı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüşünü mahkemeye sundu.

Duruşmada söz alan sanık Ö.F.Ç., eyleminin kendi savunması olduğunu iddia ederek, "Olay tamamen maktullerin bana saldırması neticesinde olmuştur. Beni zorla aracımdan indirip darbettiler. Çok üzgünüm" şeklindeki ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını da dinledikten sonra hükmünü açıkladı. Heyet, Ö.F.Ç.'yi "kasten öldürme" suçu sebebiyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.