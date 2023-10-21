Asırlık Değirmenler Dönmeye Devam Ediyor

Giresun'da Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda asırlık değirmenlerin çarkı hala dönüyor. Bakım ve onarımlarını mirasçılarının üstlendiği değirmenler yöre halkına ücretsiz hizmet veriyor.

Asırlık Değirmenler Dönmeye Devam Ediyor
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Ata mirası değirmenlerin çarkları "hayrat" için dönüyor. Giresun'daki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda yer alan asırlık değirmenler, mirasçıları tarafından korunup ayakta tutuluyor.

250 ila 500 yıllık değirmenler, 103 hektarlık alanda akarsular ve şelaleler üzerine kurulu bulunuyor. Akkaya, Yeniköy ve Avluca köyleri bu değirmenlerden ücretsiz faydalanabiliyor.

Tabiat parkında yer alan 7 değirmenin bakım ve onarımları ise bu köylerde yaşayan aileler tarafından yapılıyor.

Köylülerin kullanımına sunulan asırlık değirmenler, işlevlerinin yanı sıra aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesi.

# Giresun
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