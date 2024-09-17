Asker konvoyunda trafik ihlali: 8 kişiye 18 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, sosyal medyada "Asker konvoyu yolu kapattı" şeklindeki paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, Osmangazi Caddesi'nde trafik akışını engelleyen araçların plaka bilgilerini tespit etti.

Polis, araç sürücüleri O.G, E.A. ve F.Ş. ile trafiği tehlikeye atan M.Ö, M.G, E.İ, M.İ. ve F.G'yi yakalayarak cezalandırdı. Bu kişilere, "diğer araçların ilerlemesini engellemek", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzenini ihlal etmek", "konvoy yapmak", "duraklamak" ve "yayaların taşıt yollarında trafiği engellemek" gibi maddelerden toplam 18 bin 318 lira para cezası kesildi. Ayrıca, aday sürücü olan F.Ş'nin 75 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi kalıcı olarak iptal edildi. O.G, F.Ş. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.