Ataköy'de toplanma alanı tartışması

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, "acil toplanma alanı" olduğunu belirttikler alana konut yapılmasını protesto etti. Mahalleye inşaat firması yetkililerinin gelmesiyle tartışma çıktı. Belediyenin hata yaptığını söyleyen firma avukatı, "Burası hiçbir zaman yeşil alan olarak planlanmıştır" diye konuştu.

Ataköy 1. Kısım Zeytinlik Mahallesi'nde paravanlarla kapatılarak inşaat çalışmalarının başladığı alanın "acil toplanma alanı" olduğunu öne süren Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri eylem yaptı. İnşaat alanının önünde toplanan dernek üyeleri 'Ataköy yeşildir, yeşil kalacak' sloganları atıp basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında inşaat firması temsilcileri alana geldi. İki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafları güvenlik amacıyla basın açıklamasını izleyen polis memurları ayırdı.

"ZEYTİNLİK MAHALLESİ'NİN DEPREMDE TOPLANACAĞI YEGANE ALAN BURASIDIR"

Eylem yapan grup adına açıklamada bulunan Prof. Dr. Ayfer Kaynar, alanın özel mülk olduğunu ancak buranın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu iddia etti. Daha önce aynı alanda 70 metrelik bir otel yapımının mahkeme kararıyla engellendiğini, halen alanla ilgili devam eden davaların olduğunu söyleyen Kaynar şunları söyledi:

- Bugün yürüyen ve üzerinde hüküm kurulmuş bir mahkeme kararına rağmen tekrar canlandırılarak, Ataköy'e tahsis edilmiş olan uluslararası literatürde bir mahallenin kalbine deprem de kaldıraç olarak kullanarak bir beton hançer saplanıyor. Mahallenin ortasındaki bir alanın sırf belli şirketler kazanacak diye buranın mahallenin huzurunu bozacak biçimde betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Ve bunda dahli olanları sonrasında da takip edeceğiz. Mahkeme kararına rağmen tekrar bir işlem başlatıldı. Bunda kimlerin sorumluluğu var bunu anlamak lazım. Mahkeme daha önce burada 70 metre yüksekliğinde bir otelin, evlerin ortasında yapılmasına müsaade etmedi. Burası bir konut parseli değildir. Burada 'yeniden bir inşaat yapılamaz' diye Danıştay İdari Dava Dairelerinin hükmü var. Doğrudur, burada bir satış yapılmıştır ama bu satışta hukuka aykırıdır. Bu özel bir projedir, bunun içindeki yeşil alanı satmakta yanlış bir satıştır. Bizim talebimiz şudur, madem mülkiyet vardı bu mülkiyeti, devletin başka bir yerde karşılaması lazım. Bu hatalı bir satıştır. Bütün bunlarla ilgili şimdi ikinci mahkeme sürerken seçime 2 ay kala bu acele nedir. Bakırköy Belediyesi bu ruhsatı nasıl vermiştir? Bakırköy Belediyesi buna neden itiraz etmemiştir? Burası deprem toplanma alanı iken, Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nin depremde toplanacağı yegane alan burasıdır.

"BELEDİYE BİR YANLIŞLIK YAPIYOR BURAYI TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLİYOR"

İnşaat firmasının avukatı Cem İlkgelen ise alanın 1957'den beri konut imarına açık olduğunu, hiçbir zaman yeşil alan olarak gösterilmediğini ve özel mülkün toplanma alanı olamayacağını söyledi.

İlkgelen, belediyenin yanlışlıkla alanı toplanma alanı olarak gösterdiğini daha sonra da bu hatayı düzelttiğini ifade ederek şunları söyledi: