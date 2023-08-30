Av yasağı ne zaman bitecek? Balık sezonu ne zaman açılacak?

Vatandaşlar balık sezonun açılacağını araştırıyor. Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar teknelerini ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

Av yasağı ne zaman bitecek? Balık sezonu ne zaman açılacak?
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İstanbul'da faaliyet gösteren balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlandı.

Bu kapsamda teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, iki gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacak.

Balıkçı Kenan Balcı, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Sezonun açılmasının balık fiyatlarına güzel yansıyacağını ifade eden Balcı, "Bütün gemiler 'vira bismillah' diyerek balık tutmaya hücum ediyor. Balıkçılar ucuza ve çok satmaya meraklıdır. İnşallah bol bol satacağız ve fiyatlar da yarı yarıya düşecek. Pazarcılarımızdan, esnaflarımızdan, el arabasında satanlardan gemicilerimize kadar herkes hazır. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. 1 Eylül'ü bekliyoruz" diye konuştu.

Balcı, vatandaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.

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