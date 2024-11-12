AVM yangınında panik anları: Tahliye ve yoğun müdahale

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangın büyük panik ve korkuya neden oldu. Yangında üç kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AVM yangınında panik anları: Tahliye ve yoğun müdahale
Yayınlanma: Güncellenme:

Konak ilçesinde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. AVM’de bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıktı. İlk belirlemelere göre yemek katında bulunan bir restorandan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler bitişikteki işletmelere de sıçrarken vatandaşlar panik ve korku içerisinde Avm’den çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konak ilçesinde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin Yangında dumandan etkilenen ve hastanelere kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerliATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerliYaşam
izmir yangın
Günün Manşetleri
AVM yangınında panik anları
Ekrem ve Ece Ataer’den Vatan Partisi’ne katılım
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan açılım çağrısı
Öcalan'ın adını anmadı 'Sözlerimin arkasındayım' dedi
YSK Başkanı açıkladı
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
"Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır"
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
Çok Okunanlar
Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki toplam yabancı sayısını duyurdu İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki toplam yabancı sayısını duyurdu
AVM yangınında panik anları AVM yangınında panik anları
Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu
Malatya'da deprem! Malatya'da deprem!