AVM’de bıçaklı kavga: Özel güvenlik yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, AVM’ye gelen kalabalık iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgaya müdahale eden AVM'nin özel güvenlik görevlileri, tarafları ayırmaya çalışırken arbede yaşandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DARP EDİLDİ

Yaşanan arbede sırasında bir özel güvenlik görevlisi darp edilerek hafif yaralandı. Olay yerine takviye güvenlik ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışan şahıslar AVM dışına çıkarıldı ve polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.