Aydın'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, İzmir'de yakalandı.

Aydın'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2004 yılında Ayhan Begig'in tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan K.Ü'nün (44) İzmir'de olduğunu belirledi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Ü, Aydın'a getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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