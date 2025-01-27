Aydın'da işletmede korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu.
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 arazöz, 2 su tankeri ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleriyle müdahale edildi.
Güçlükle kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.
Yangının işçilerin molada olduğu esnada makinelerden çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı