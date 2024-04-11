Aydın'da korkunç kaza! Ölü ve yararlılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'da korkunç kaza! Ölü ve yararlılar var
Aydın'da korkunç kaza! Ölü ve yararlılar var
Editör: Uğur Çam
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Aysu Öncel idaresindeki pikap, İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.A, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Öncel'in, sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aydın # aydın # kaza
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