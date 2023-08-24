Aydın'da operasyon! 4 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

UYUŞTURUCU SATIŞINA ARACILIK EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI



Aramada, otomobilin farklı yerlerine zulalanmış 53 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B, D.T, İ.M. ve O.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.