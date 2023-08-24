Aydın'da operasyon! 4 kişi yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
UYUŞTURUCU SATIŞINA ARACILIK EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI
Aramada, otomobilin farklı yerlerine zulalanmış 53 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B, D.T, İ.M. ve O.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı