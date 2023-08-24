Aydın'da operasyon! 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da operasyon! 4 kişi yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

UYUŞTURUCU SATIŞINA ARACILIK EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI


Aramada, otomobilin farklı yerlerine zulalanmış 53 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B, D.T, İ.M. ve O.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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