Aydın'da zorlu incir nöbeti

Aydın’da incir nöbeti var. Üreticiler, dalında kuruyup düşen incirlerinin nemli topraktan etkilenip çürümemesi için gece gündüz bahçelerinde mesai yapıyor.

Kentte, ağustos ayı boyunca devam eden yüksek nem ve 27 Ağustos Pazar günü etkili olan sağanak, incir üretimini olumsuz etkiledi.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak bölgede 8-10 bin ton civarında kaybın olduğunu belirtti.

Aydın'da yetişen incirin yüzde 85'i yurt dışına ihraç ediliyor. Üreticiler zarar gören ağaçlarda nöbet tutarak rekoltenin daha fazla zarar görmemesi için uğraşıyor.