Ayvalık'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurulan botta yakalanan 9 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı