Baba-oğuldan haber yok! Girdikleri Fırat Nehri'nde kayboldular

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde birden gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine birçok sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler serinlemek için girdikleri suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen baba ile oğulun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Baba ve oğul için arama çalışmaları sürüyor.