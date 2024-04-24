Bağcılar'da feci kaza! İnşaattan düşen işçi…

Bağcılar'da inşaattaki çalışma sırasında yüksekten düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağcılar'da feci kaza! İnşaattan düşen işçi…

Demirkapı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerden Celal Başbuğa, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İnşaatın bodrum duvarının kenarında yer alan yaklaşık 10 metre yükseklikteki boşluğa düşen Başbuğa yaralandı.

Başbuğa'nın bulunduğu yerden çıkartılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince halatla bağlanıp yukarı çekilerek kurtarılan Başbuğa, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.

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