Bağcılar'da evin önünde pusu: Dışarı çıktığı sırada silahla vurdu

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, evinin önünde pusu kurduğu genci arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Bağcılar'da evin önünde pusu: Dışarı çıktığı sırada silahla vurdu

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S.'nin (24) silahlı saldırısına uğradı.

Bağcılar'da evin önünde pusu: Dışarı çıktığı sırada silahla vurdu - Resim : 1

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu A.S. bugün olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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