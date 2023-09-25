Bağcılar'da evin önünde pusu: Dışarı çıktığı sırada silahla vurdu

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S.'nin (24) silahlı saldırısına uğradı.

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu A.S. bugün olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.