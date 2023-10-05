Bahçelievler'deki Doğalgaz Patlamasının Raporu Çıktı

İstanbul Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında rapor çıktı. Raporda patlamanın ocağa bağlı doğalgaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğu yer aldı.

Bahçelievler'deki Doğalgaz Patlamasının Raporu Çıktı

İstanbul Bahçelievler’de 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan doğalgaz patlamasının ayrıntıları belli oldu.

İtfaiye raporunda ocağa bağlı doğalgaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmiş olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı.

Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğalgaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi.

Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

# bahçelievler # doğalgaz patlaması
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