Bakan Göktaş: "Engelli memur sayısı 70 bini aşacak"

Bakan Göktaş, bakanlıkta düzenlenen Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Yapılan atama ile sadece engelli vatandaşları iş sahibi yapmadıklarını, aynı zamanda bu konuda farkındalık sağladıklarını söyleyen Göktaş, herkes için eşit ve erişilebilir bir hayatın, engelli vatandaşların gündelik yaşamın içinde daha fazla yer almasıyla mümkün olacağını belirtti.

Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanın, artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissettiğini, bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan sosyal politikalarını geliştirdiklerini ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini söyleyen Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta da önemli adımlar attıklarını anlattı.



Bakan Göktaş, şöyle konuştu: