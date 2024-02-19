Bakan Göktaş: "Engelli memur sayısı 70 bini aşacak"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün 2 bin 392 engellinin daha kamuya yerleştirilmesiyle engelli memur sayısının 70 bini aşacağını söyledi.
Bakan Göktaş, bakanlıkta düzenlenen Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.
Yapılan atama ile sadece engelli vatandaşları iş sahibi yapmadıklarını, aynı zamanda bu konuda farkındalık sağladıklarını söyleyen Göktaş, herkes için eşit ve erişilebilir bir hayatın, engelli vatandaşların gündelik yaşamın içinde daha fazla yer almasıyla mümkün olacağını belirtti.
Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanın, artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissettiğini, bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan sosyal politikalarını geliştirdiklerini ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini söyleyen Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta da önemli adımlar attıklarını anlattı.
Bakan Göktaş, şöyle konuştu:
- 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun ile engelli vatandaşlarımızın haklarını korumaya aldık. 2007'de Birleşmiş Milletlerin engelli hakları ile ilgili sözleşmesine taraf olduk. 2010 yılında ise engelli haklarına Anayasa'da yer verdik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmişti. Sosyal politikalarımızın ayrılmaz parçası haline getirdiğimiz 2030 Engelsiz Vizyon Belgesini de 2021'de kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün de iki ayrı genel müdürlük olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte tüm bunları, engelli bireylerin yaşamın her alanında özgür, bağımsız ve etkin biçimde yer alabilmeleri için yaptık.