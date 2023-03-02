Bakan Kurum: "244 bin konutun temellerini atacağız"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum: "244 bin konutun temellerini atacağız"
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konut yapılacağını belirtti

Bakan Kurum ayrıca 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlamış olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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