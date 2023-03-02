Bakan Kurum: "244 bin konutun temellerini atacağız"
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" açıklamasını yaptı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konut yapılacağını belirtti
Bakan Kurum ayrıca 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlamış olacaklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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