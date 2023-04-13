Bakan Soylu deprem bölgesindeki enkazın yüzde 70'inin kaldırıldığını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların yüzde 70'inin enkazının kaldırıldığını, Ramazan Bayramı'na kadar da çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda, toplam 56 bin 956 yıkık ve acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazının kaldırıldığını ifade eden Soylu, Ramazan Bayramı'na kadar yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazının büyük oranda tamamlanmış olacağını aktardı.
Bölgede günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör ve 124 su tankerinin çalıştığını belirten Soylu, 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındığını kaydetti.
Soylu, "Bölgede görev yapan koordinatör valilerimize, kaymakamlarımıza, AFAD başta olmak üzere, belediyeler, kamu kurumları ve tüm kuruluşlara teşekkürler." dedi.
Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2023
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
Toplam 56.956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39.602’sinin (%𝟳𝟬)
ENKAZI KALDIRILDI.
Ramazan Bayramı’na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak...
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Kaynak: TRT HaberBuharkent'te iftar buluşması Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki Bakan Kurum'dan Gaziantep paylaşımı İstanbul'da 584 şüpheli tutuklandı