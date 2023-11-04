Bakan Yardımcısından Suça Gözdağı! "Devletin Karşısında Kibirlenen Kim Varsa Kökünü Kazımakta Kararlıyız!"

Çanakkale Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki Belediyesi Başkanı Eyüp Yılmaz’ı başkanlık makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Turan ziyaret öncesinde Belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi. Lapseki Belediyesi Meclis Salonu’nda muhtarlarla görüştü. Bakan Yardımcısı Bülent Turan, düzensiz göçmen konusunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Ana kaynakların yanında olduğumuzdan dolayı, Suriye, Irak hatta Afganistan, Pakistan sınırında olan İran, bu kaynakların bize yakınlığından dolayı büyük bir bedel ödedik. Ancak son 5 ay içinde 112 bin yasal olmayan yollarla ülkemize gelen göçmenin deportu sağlandı. Ama daha kıymetlisi bir o kadar göçmen de 'Burada işler çok sıkı o yüzden yarın bir de deport edilmeyelim' korkusuyla kendi imkanlarıyla geri dönmeye başladılar. Yani 200 binden fazla resmi, gayri resmi geri dönüş imkanı oldu. Türkiye'nin gündeminden yasal olmayan göçü kaldırmak istiyoruz.

DEVLETİN KARŞISINDA BAŞKALDIRMA İDDİASI OLAN VARSA KÖKÜNÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ



Mafyavari yapıların gündemde olduğunu kaydeden Turan şunları ifade etti:

Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. Suçta kibirlenen adam istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız. Altı ay içinde bu ülkede küçük, büyük hiç bir mafya kalmaması için bakanımız, bakanlığımız çok büyük bir gayret sarf ediyor.

Uyuşturucuyla mücadelede iddialı işler yapmak istediklerini ifade eden Turan şunları söyledi: