Bakan Yerlikaya duyurdu: Kızının yanında babaya saldıran saldırgan yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Üsküdar’da kızının yanında babasına saldıran şehir eşkıyasının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında “Gereği yapıldı” ifadesine yer verdi.

Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan K.Ü. isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

YENİ CEZALAR KARARLAŞTIRILMIŞTI

Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere uygulanacak cezaları da açıkladı. Buna göre, 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi kararlaştırıldı.

Mevcut uygulamada ise, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 993 TL (erken ödemede 744 TL) idari yaptırım uygulanıyor.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit ediyor hem de toplumun huzurunu zedeliyor. Trafik güvenliğini hiçe sayan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.”

Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.