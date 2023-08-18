Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı!

Bursa’da yol kenarında bulunan elektrik trafosunun bakımı için gelen ekipler, ağaçlık alanda erkek cesedi buldu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı!
Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı!
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Merkez, Osmangazi ilçesi Balat Mahallesi İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bulunan bir ağaçlık alandaki elektrik trafonun bakımı için gelen işçiler ağaçlık alanda erkek cesedi buldu.

10 GÜNDÜR ORMANLIK ALANDAYMIŞ!

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceledikleri cesedin üzerinde Beşir Eyman’a (32) ait kimlik buldu. Cesedin yaklaşık 10 gündür ormanlık alanda olduğu düşünürlerken, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı! - Resim : 1

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı! - Resim : 2

Bakım için gelen ekipler ağaçlık alanda cesetle karşılaştı! - Resim : 3

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